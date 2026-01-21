В Подмосковье выявили 122 случая сброса отходов из автомобилей с начала года

Система «Безопасный регион» с января зафиксировала 122 случая незаконного сброса строительных и крупногабаритных отходов у контейнерных площадок в Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

С начала года камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 122 случая незаконного сброса строительных и крупногабаритных отходов у контейнерных площадок в Подмосковье. Нарушителям вынесли 77 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 890 тысяч рублей.

Больше всего случаев выявили в Чехове — 27, в Домодедове — 26 и в Серпухове — 20. В этих муниципалитетах сумма штрафов составила от 120 до 170 тысяч рублей.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов пояснил, что камеры «Безопасного региона» круглосуточно фиксируют нарушения рядом с контейнерными площадками. Система автоматически распознает номер автомобиля и формирует штраф.

За сброс отходов в неположенном месте предусмотрены штрафы: для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.