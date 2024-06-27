В Подмосковье выделены допсредства на повышенную доплату за классное руководство

Мособлдума в ходе 89-го заседания приняла закон, которым устанавливается финансовое обеспечение повышенных выплат за классное руководство в учебных учреждениях, передает корреспондент РИАМО.

Закон принят в рамках исполнения поручения президента РФ.

Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова пояснила, что размер федеральной выплаты классным руководителям увеличен с 5 до 10 тыс. рублей с 1 марта 2024 года и касается педагогов, работающих в муниципальных школах, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Выплаты за классное руководство в Подмосковье состоят из двух частей — для классных руководителей в населенных пунктах до 100 тыс. человек выплата из средств федерального бюджета с 1 марта составляет 10 тыс. рублей. Помимо этого, из бюджета области выплачивается 6 тыс. рублей.

«Таким образом, общая сумма ежемесячных повышенных доплат составляет 16 тыс. рублей. Повышенную доплату получают около 20 тыс. педагогов. На эти цели выделено порядка 1,3 млрд рублей» — прокомментировала депутат.

Всего, по ее словам, в Подмосковье доплаты за классное руководство получают более 38 тыс. педагогов. Стандартный размер доплат составляет 11 тыс. рублей.

Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что к началу учебного года в регионе откроют 24 новые школы и 10 детских садов, а еще 41 капитально отремонтированную школу и 23 ДОУ.

«Важно, чтобы все сопутствующие детали были обеспечены — подъездные дороги, парковочные пространства, ну, и, конечно, учителя должны быть готовы принять детей и дать им образование высокого качества», — подчеркнул глава Подмосковья.