сегодня в 15:19

В Подмосковье выдали разрешение на реставрацию объектов усадьбы «Архангельское»

Главным управлением культурного наследия Московской области выданы разрешения на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII — начало XX века», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, пос. Архангельское. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках выданных разрешений планируется продолжение проведения комплекса реставрационных работ в целях сохранения объектов культурного наследия.

Усадьба «Архангельское» является самой знаменитой из сохранившихся подмосковных усадеб эпохи классицизма. Памятник уникален как отлично сохранившимся дворцом с убранством интерьеров, так и многочисленными постройками, отличающимися высоким художественным качеством. Усадьба обладает одним из лучших, дошедших до нашего времени регулярных парков на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.