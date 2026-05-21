В Подмосковье выдали более 1,5 тыс разрешений на вывоз стройотходов

Свыше 1,5 тысячи заявлений на получение разрешений на перемещение отходов строительства и сноса подали с начала 2026 года через портал госуслуг Московской области. Услуга доступна онлайн для юридических лиц и предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, включая грунты, оформляется в электронном виде на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Воздух и отходы». Услуга предназначена для застройщиков, технических заказчиков, транспортных компаний и управляющих организаций.

Для контроля за перевозкой строительного мусора в регионе действуют автоматизированные информационные системы «ОССиГ» и «Электронный талон». Перевозчики обязаны подключиться к системе «Электронный талон» и зарегистрировать каждое транспортное средство.

Контроль за машинами, перевозящими стройотходы, а также за наличием электронного талона ведется с использованием системы ГЛОНАСС и дорожных камер фото- и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.