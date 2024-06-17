В Подмосковье выдали 1,6 тыс разрешений на такси с начала года

В Подмосковье в 2024 году индивидуальные предприниматели получили 1,6 тыс. электронных разрешений на осуществление деятельности такси. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Разрешение на такси могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг Подмосковья или в мобильном приложении «Добродел».

Если у предпринимателя несколько автомобилей, на которых он хочет осуществлять деятельность по перевозке пассажиров, ему понадобится оформить разрешение на каждое транспортное средство, при этом заявление ему достаточно подать один раз сразу на несколько машин.

Оформить разрешения помогает чат-бот Анна. Он отвечает на самые популярные вопросы о порядке получения услуги, необходимых документах и сроках рассмотрения заявлений.

Теперь портал госуслуг Московской области доступен в обновленном дизайне, который позволяет быстрее найти нужные услуги и сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.