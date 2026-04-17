В Подмосковье выбрали призеров конкурса «Воспитатель года — 2026»

В Московской области 16 апреля подвели итоги регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2026» и определили пятерку призеров. Финал состоится 20 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проходит в Год дошкольного образования и направлен на повышение престижа профессии воспитателя и демонстрацию значимости педагогического труда. В 2026 году в нем приняли участие 52 воспитателя из разных муниципалитетов региона.

Во время испытаний участники показали высокий уровень профессиональной подготовки, умение выстраивать индивидуальный подход к каждому ребенку и делать образовательный процесс интересным и познавательным.

В пятерку призеров, вышедших в заключительный этап, вошли Александра Лобачева из школы № 5 имени Героя Советского Союза К.А. Аверьянова Дмитровского муниципального округа, Дарья Смотрова из школы № 20 городского округа Щелково, Ольга Иванова из школы имени Героя России А.Г. Монетова городского округа Подольск, Елена Спиридонова из гимназии № 23 городского округа Химки и Виктория Юканова из школы № 7 Ленинского городского округа.

Финальный этап «Профессиональный разговор» пройдет 20 апреля. По его итогам объявят победителя, который представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России». Победитель получит 500 тыс. рублей, призеры — по 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.