В Подмосковье выбрали лучших наблюдателей для Всероссийского конгресса 23 ноября

Общественные наблюдатели Подмосковья приняли участие в отборочных мероприятиях к предстоящему Конгрессу, который организует Движение «Корпус „За чистые выборы“ при поддержке Фонда президентских грантов. Это событие станет первым крупным форумом для профессионального сообщества, собрав более 700 лучших наблюдателей со всей страны для развития сообщества, формирования новых компетенций и повышения эффективности наблюдения за выборами.

От Московской области в отборе участвовали 27 активных и опытных наблюдателей, которые сейчас проходят анкетирование и тестирование, по итогам которого лучшие будут приглашены на Конгресс. В рамках мероприятий также прошел мастер-класс по критическому мышлению и выявлению фейков, а на основе предложений будет сформирована итоговая концепция работы форума. Традиционно во время выборов в Московской области работают более 20 тысяч наблюдателей от всех субъектов выдвижения — это самый высокий показатель в России.

«Я участвую в выборах в качестве наблюдателя много лет, потому что считаю, что имею право не только голосовать, но и проследить до конца за честностью подсчета голосов. Мне не все равно, что происходит с моим голосом и голосами моих соседей после того, как мы покидаем участок. Хочется быть не зрителем, а участником — тем, кто гарантирует чистоту процесса. Без независимых наблюдателей любая система рискует стать закрытой, а доверие к ней — упасть. Порой бывает так, что приходится помогать людям. На прошлых выборах в конце дня один мужчина долго искал свою фамилию в списках для голосования, ее не было. Он расстроился, собрался уходить. Я, как наблюдатель, посоветовала ему обратиться к секретарю комиссии. Оказалось, что никакой проблемы в этом нет, его внесли в дополнительный список, и ситуация быстро разрешилась. Он проголосовал», -отметила заместитель директора по финансово-хозяйственной работе МБУ «ВСК „Химик“, общественный наблюдатель Ольга Андреева.

По ее словам, намеченный на 23 ноября конгресс в Москве станет площадкой, на которой практики смогут обменяться опытом, обсудить сложные случаи и выработать общие стандарты действий.