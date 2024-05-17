В Подмосковье выбрали лучшие дружины юных пожарных

Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». В конкурсе приняли участие представители городских округов Кашира, Луховицы, Павловский Посад, Солнечногорск, Мытищи и Раменское.

В состав жюри вошли представители Главного управления МЧС России по Московской области, представители Московского областного отделения ВДПО, представители ГКУ МО «Мособлпожспас», администрация Раменского городского округа, а также пожарные пожарно-спасательной части 42 г. Раменское.

Программа соревнований состояла из нескольких зачетных заданий: конкурс смотра строя и песни, завязывание пожарных узлов на скорость, комбинированная пожарная эстафета и надевание боевой одежды пожарного на время. Также каждая команда представляла свою визитку и номер агитбригады по пожарной безопасности участие в викторине по профилю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.