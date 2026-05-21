В Подмосковье ввели выплату 70 тысяч рублей для вожатых лагерей

В Московской области с этого летнего сезона вожатые государственных и муниципальных детских лагерей смогут получить единовременную выплату 70 тыс. рублей. Мера поддержки действует при условии работы не менее 42 дней с 29 мая по 31 августа, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Новую меру поддержки для педагогических кадров ввели по решению губернатора региона. Выплата предназначена вожатым, работающим в организациях отдыха и оздоровления детей в Подмосковье.

«В этом году по решению губернатора в Подмосковье вводится новая мера поддержки для вожатых детских лагерей — специальная выплата в размере 70 тысяч рублей. Такая поддержка станет дополнительным стимулом для молодых педагогов и студентов оставаться работать в системе детского отдыха, а самим лагерям поможет сохранить сильные и стабильные команды на весь летний сезон», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для получения средств необходимо официально трудоустроиться и отработать не менее 42 календарных дней в период с 29 мая по 31 августа. Выплата предоставляется по итогам всего летнего сезона и перечисляется единовременно.

Мера распространяется только на сотрудников государственных и муниципальных лагерей, финансируемых из областного бюджета. Частные лагеря и коммерческие детские центры в программе не участвуют. В министерстве подчеркнули, что инициатива направлена на снижение текучести кадров и повышение качества детского отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.