В Подмосковье ввели в эксплуатацию 52 тыс кв м новых торговых площадей в 2025 г

В Подмосковье продолжает развиваться сфера торговли и услуг — открываются новые торговые предприятия, включая сетевые магазины и крупные торговые центры. С начала года в эксплуатацию введено около 52 тыс. кв. м новых объектов розничной торговли, оборудованных парковками и предоставляющих покупателям дополнительные услуги, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

В рейтинге ввода наибольшие результаты показали следующие городские округа: Солнечногорск — введено свыше 7,5 тыс. кв. м, Истра — 6 тыс. кв. м и Мытищи — 4,1 тыс. кв. м.

Так, в первом квартале 2025 года в Солнечногорске было открыто 3 магазина федеральной торговой сети общей площадью 4,6 тыс. кв. м, благодаря чему было создано 33 рабочих места, в Мытищах сетевой магазин площадью 1,2 тыс. кв. м — создано 23 рабочих места, а в Истре автосалон площадью 962,6 кв. м — создано 10 рабочих мест.

В прошлом году в Подмосковье было введено в эксплуатацию 285,5 тыс. кв. м площадей стационарных предприятий розничной торговли. За счет открытия новых объектов в сфере было создано более 4,2 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.