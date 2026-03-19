В Подмосковье ввели штрафы за сбор краснокнижных грибов

Мособлдума приняла изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконный сбор и продажу краснокнижных грибов. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Депутаты Московской областной думы на 132-м заседании одобрили поправки в областной КоАП. С 1 сентября 2026 года в регионе начнет действовать административная ответственность за незаконные добычу, сбор, продажу или уничтожение грибов, занесенных в Красную книгу Московской области.

«Внесение этих изменений в закон — важный шаг к наведению порядка в сфере охраны природы. Раньше человек мог формально уйти от ответственности, так как грибы относятся к отдельному царству природы. Теперь этот правовой недочет устранен. Отныне под охраной закона находятся все без исключения краснокнижные виды», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В Красную книгу Московской области включены 26 видов грибов, нуждающихся в особой охране. Среди них березовик розовеющий, ежовик коралловидный, трутовик овечий, саркосома шаровидная, паутинник чешуйчатый и полубелый гриб.

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Перечень охраняемых видов размещен по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/-VI80gX87F3XMQ

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.