В Подмосковье введут новую награду «Родительская доблесть»

В Мособлдуме прошел круглый стол, в ходе которого участники обсудили вопросы демографической политики и социальной поддержки семей. Мероприятие состоялось по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова , сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Сегодня каждый пятый ребенок в Подмосковье — из многодетной семьи. Подмосковье становится все более привлекательным для женщин, готовящихся к рождению ребенка. Это связано как с высококачественной медицинской помощью, так и с разнообразием мер социальной поддержки», — подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В ходе мероприятия заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко отметила, что на федеральном и региональном уровнях для семей предусмотрены различные награды. Так, в Подмосковье награждены:

Медалью ордена «Родительская слава» — 25 семей;

Орденом «Родительская слава» — 15 семей;

Званием «Мать-героиня» — 2 мамы;

Знаком «Материнская слава» — 545 мам.

«Семьи, представляемые к наградам, все очень достойные и благополучные. Они формируют семейные ценности», — подчеркнула Вера Марченко.

«Мы поддержали инициативу Управления по делам наград — введение новой награды „Родительская доблесть“ в Московской области. „Родительская доблесть“ будет и для мамы, и для папы. Если родитель одинокий, то награда будет для одного. Надеюсь, ко Дню матери успеем вручить награды», — подчеркнул Вера Марченко.

Знак «Родительская доблесть» заменит знак «Материнская слава».

Отличие наград

Было: название — «Материнская слава» — женский знак; регистрация в Подмосковье — 5 лет; гражданство РФ — нет требования; категория — мамы, родившие/усыновившие 5+ детей: до 18 лет, до 23 лет (очное обучение); критерии — за достойное воспитание детей; среднее количество получателей в год — 25 матерей; выплата — 100 тыс. рублей.

Будет: название — «Материнская слава» — женский знак; регистрация в Подмосковье — 10 лет; гражданство РФ — 10 лет; категория — родители, родившие/усыновившие 5+ детей: до 18 лет, до 23 лет (очное обучение, срочная служба по контракту, раненые или погибшие при исполнении воинского или гражданского долга); критерии: за достойное воспитание детей, за активную жизненную позицию, за нравственные и семейные устои, за успехи детей в учебе, спорте, творчестве; среднее количество получателей в год — 20 семей; выплата — 100 тыс. рублей.

Федеральные родительские награды

Медаль ордена «Родительская слава». Медалью могут быть награждены родители/усыновители 4+ детей. Выплата: 200 тыс. рублей.

Орден «Родительская слава». Медалью могут быть награждены родители/усыновители 7+ детей. Выплата: 500 тыс. рублей.

Звание «Мать героиня». Медалью могут быть награждены мамы, родившие 10+ детей. Выплата: 1 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.