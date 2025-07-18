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В Подмосковье встретили росгвардейцев, вернувшихся из служебной командировки

В Главном управлении Росгвардии по Московской области состоялась торжественная встреча сотрудников СОБР «Гюрза» и ОМОН «Русич», выполнявших служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

В течение нескольких месяцев более 50 росгвардейцев в составе сводного отряда оказывали содействие силовым структурам, обеспечивая охрану общественного порядка и участие в оперативных мероприятиях в непростых условиях.

С приветственным словом в адрес личного состава обратился исполняющий обязанности начальника Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Сергей Новичков. Руководитель территориального органа поздравил росгвардейцев с благополучным возвращением и поблагодарил за успешное выполнение всех поставленных задач.

Завершилось мероприятие церемонией награждения, в рамках которой спецназовцы были отмечены благодарностями и ценными подарками. Ряду сотрудников присвоены очередные офицерские звания.

После небольшого отдыха росгвардейцы с новыми силами приступят к выполнению служебно-боевых задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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