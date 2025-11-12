В Подмосковье вручили премии молодым ученым и уникальным специалистам

В Доме Правительства Московской области состоялось вручение премии губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Вручение премии губернатора Московской области в этом году проходит уже в 14-й раз. В этом году награды получили два авторских коллектива и 13 молодых ученых и специалистов. Это сотрудники таких научных организаций, как ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского, НПП „Исток“ им. А. И. Шокина, ОИЯИ и других. Символично, что награды мы вручаем в Международную неделю науки и мира», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Размер премии составляет 700 тыс. рублей. Всего за время работы премии губернатора Московской области для молодых ученых в регионе было присуждено порядка 200 премий.

Зампред также отметила, что Подмосковье является лидером по числу наукоградов в России: в регионе расположено 7 из 12 наукоградов страны. Это Большой Серпухов, Жуковский, Дубна, Черноголовка, Реутов, Фрязино и Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые „творят“», — заявил Воробьев.