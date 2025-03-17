В Подмосковье вручили награды лучшим рукодельницам
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
В Музейно-выставочном центре в 18 раз состоялся ежегодный открытый конкурс «Мир рукоделия», сообщает пресс-служба администрации Серпухова.
В этом году участие в творческом соревновании приняли 87 рукодельниц, в том числе из трех клубных объединений:
- Кружок «Рукодельница» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский»;
- Кукольный дом им. Галины Крюковой;
- Семейный клуб прикладного творчества «Рукодельный сундучок» и «Лоскуток» Ивановского сельского клуба.
Членов жюри из года в год впечатляет разнообразие конкурсных работ: вышивка, вязание, бисероплетение, скрапбукинг, оригами, роспись по камню и другие. Для самих участников данное мероприятие — не просто конкурс, а возможность обменяться опытом, вдохновиться работами единомышленников, раскрыть творческие способности и совершенствовать мастерство.
В торжественной обстановке состоялось награждение победителей конкурса в следующих номинациях:
- «Вышивка»;
- «Куклы, игрушки»;
- «Вязание, валяние»;
- «Украшения, аксессуары»;
- «Калейдоскоп».
Кроме того, вне номинаций были вручены специальные призы, а по доброй традиции в Книгу почета «Мир рукоделия» занесена информация о творческих жителях Городского округа, внесших вклад в продвижение народного творчества и прикладного мастерства, неоднократных призеров данного конкурса: Ольга Леухина, Надежда Суркова, Кукольный дом им. Галины Крюковой.
Организатором конкурса является Серпуховское отделение Московского областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».
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