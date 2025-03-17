В Подмосковье вручили награды лучшим рукодельницам

В Музейно-выставочном центре в 18 раз состоялся ежегодный открытый конкурс «Мир рукоделия», сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

В этом году участие в творческом соревновании приняли 87 рукодельниц, в том числе из трех клубных объединений:

Кружок «Рукодельница» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский»;

Кукольный дом им. Галины Крюковой;

Семейный клуб прикладного творчества «Рукодельный сундучок» и «Лоскуток» Ивановского сельского клуба.

Членов жюри из года в год впечатляет разнообразие конкурсных работ: вышивка, вязание, бисероплетение, скрапбукинг, оригами, роспись по камню и другие. Для самих участников данное мероприятие — не просто конкурс, а возможность обменяться опытом, вдохновиться работами единомышленников, раскрыть творческие способности и совершенствовать мастерство.

В торжественной обстановке состоялось награждение победителей конкурса в следующих номинациях:

«Вышивка»;

«Куклы, игрушки»;

«Вязание, валяние»;

«Украшения, аксессуары»;

«Калейдоскоп».

Кроме того, вне номинаций были вручены специальные призы, а по доброй традиции в Книгу почета «Мир рукоделия» занесена информация о творческих жителях Городского округа, внесших вклад в продвижение народного творчества и прикладного мастерства, неоднократных призеров данного конкурса: Ольга Леухина, Надежда Суркова, Кукольный дом им. Галины Крюковой.

Организатором конкурса является Серпуховское отделение Московского областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

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