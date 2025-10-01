В Подмосковье возросло число звонков в Службу 112 для получения психологической помощи

В Московской области отмечается рост числа звонков на номер «112», адресованных операторам-психологам Системы-112. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Психологи работают в Системе-112 Московской области со дня ее образования — с 1 июня 2015 года. Основная задача специалистов — оказывать помощь людям, оказавшимся в стрессовой или экстренной ситуации. При необходимости операторы-психологи остаются на связи с заявителем до прибытия экстренных служб, помогают успокоиться, мобилизоваться и предпринять правильные действия.

С начала текущего года операторы-психологи приняли около 3 тыс. вызовов, что на тысячу больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обратиться в Службу психологической поддержки жители Подмосковья и гости региона могут круглосуточно и без выходных. Специалисты оказывают помощь тем, кто сталкивается с тяжелыми переживаниями, связанными с проблемами на работе, семейными трудностями, конфликтами и напряженными отношениями с близкими.

Система-112 Московской области работает для того, чтобы в сложной ситуации никто не оставался один на один со своими проблемами. Каждый звонок важен, и помощь всегда рядом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.