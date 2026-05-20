В Подмосковье вожатым лагерей выплатят 70 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 70 тыс. рублей введут для вожатых государственных и муниципальных детских лагерей Подмосковья с этого летнего сезона. Для получения поддержки необходимо отработать не менее 42 календарных дней с 29 мая по 31 августа, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Новая мера поддержки утверждена по решению губернатора Московской области. Получить выплату смогут вожатые, официально трудоустроенные в организациях отдыха и оздоровления детей на территории региона. Обязательным условием является наличие записи в трудовой книжке. Средства перечислят по итогам работы за весь летний сезон, выплата носит единовременный характер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.