В Подмосковье возбуждено дело по факту хищения имущества бизнесмена

В сентябре 2023 года генеральный директор коммерческой организации из города Москвы обратился в УМВД России по г. о. Подольск с заявлением о хищении имущества, принадлежащего Обществу. На протяжении почти двух лет органами дознания неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые по жалобам заявителя отменялись Подольской городской прокуратурой. При этом с принятыми процессуальными решениями общество знакомилось только посредством адвокатских запросов, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

С февраля 2025 года у коммерческой организации отсутствовала информация о ходе проводимой проверки и принятых процессуальных решениях. Жалобы в вышестоящие органы на бездействие и волокиту сотрудников правоохранительных органов результатов не дали.

С целью восстановления своих нарушенных прав заявитель обратился за содействием к подмосковному бизнес-омбудсмену. По итогам совместной работы Уполномоченного и прокуратуры Московской области процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, а следственными органами по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело.

В связи с выявленными нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Подольской городской прокуратурой в адрес начальника органа дознания внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.