В Подмосковье возбудили дело из-за незаконной вырубки леса и халатности

В Подмосковье компания незаконно вырубила лесные насаждения рядом с населенным пунктом для строительства. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

На вырубку леса пожаловались жители поселка Лесной городского округа Пушкинский. Они сообщили, что некая коммерческая организация осуществляла эти действия рядом с населенным пунктом в целях строительства большого комплекса.

Жители были возмущены вырубке леса. Они полагают, что это приведет к ухудшению экологической обстановки и гибели краснокнижных животных.

Жители обратились в СК. Было возбуждено уголовное дело по ст. 260 и ст. 293 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений и халатность соответственно).

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Правоохранители допросили жителей, а также представителей местной администрации и компании, которая вырубала лес.

Кроме того, следователи запросили в Росреестре документацию на земельный участок.

Ранее стало известно, что в Подмосковье выявлены 23 факта незаконной рубки в лесах с января. Общий вред составил свыше 1,3 млн рублей.