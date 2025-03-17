В Подмосковье выявлены 23 факта незаконной рубки в лесах с января

С 22 января в Подмосковье проводится профилактическое мероприятие по предотвращению незаконной заготовки древесины. На территории лесничеств в местах проведения возможных незаконных рубок лесных насаждений кратно увеличено число наземных патрулирований, к совместному патрулированию привлечены сотрудники правоохранительных органов и представители органов самоуправления, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Лесная охрана комитета лесного хозяйства ежедневно проводит патрулирования земель лесного фонда. В ходе таких мероприятий выявляются нарушения лесного законодательства, в том числе случаи незаконных рубок лесных насаждений. С начала 2025 года зафиксировано 23 таких нарушения, по 14 из них установлены виновные. Общий вред, причиненный лесам, составил свыше 1,3 млн рублей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушений выявлено в Волоколамском и Наро-Фоминском (по 5 в каждом), Луховицком (4), Орехово-Зуевском и Шатурском (по 3 в каждом) лесничествах.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

от 3 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.

Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность (ст. 260, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 1 или 2) незаконная рубка, повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, совершенные в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.