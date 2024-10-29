В Подмосковье волонтеров региона поздравили с Днем добровольца

«Единая Россия» поздравила волонтеров региона с Днем добровольца Московской области. В 2017 году День добровольца Подмосковья был учрежден Мособлдумой при совместной работе с «Молодой Гвардией Единой России» Московской области и профильного Комитета по делам молодежи и спорта Московской областной Думы. В этот день единороссы в рамках проекта «Подмосковье Zа наших» поздравили добровольцев, активно занимающихся волонтерской деятельностью, которая сейчас необходима, как никогда, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Ранее волонтеры были востребованы во время пандемии COVID-19, а затем вернулись к своим основным задачам, помогая старшему поколению и тем, кто в них нуждается. Сегодня добровольцы объединены общим стремлением к победе. Волонтеры работают на тыловом фронте, в то время как наши бойцы сражаются на передовой.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Московской области сильное волонтерское движение — сотни организаций, объединяющих несколько десятков тысяч добровольцев.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Каждый из добровольцев, без исключения, человек с огромным добрым сердцем. Наши волонтеры бескорыстно поддерживают пожилых, детские дома, людей с ОВЗ и всех, кто в них нуждается. Добровольцы выходят в любое время дня и ночи на поиски пропавших без вести, собирают гуманитарную помощь. Немало активистов, которые реализуют важные экологические проекты», — сказал Брынцалов.

Он также отметил, что более 50 тысяч человек сегодня объединены в движение «Волонтеры Подмосковья».

«Оно зародилось в пандемию, и с тех пор реализовано много добрых инициатив. Радостно видеть, что костяк движения — это наша активная молодежь. Ни одно крупное мероприятие в регионе не проходит без участия этих неравнодушных юношей и девушек. Уважаемые наши волонтеры, вы дарите заботу, надежду, а порой и спасение. Спасибо за то, что вы рядом! Пусть ваша доброта всегда возвращается к вам! Здоровья, сил и вдохновения!», — добавил Игорь Брынцалов.

Депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии по организации волонтерского движения Александр Толмачев подчеркнул, что День добровольца Московской области — это праздник всех, кто не остается в стороне от чужих бед и проблем.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Волонтеры спасают погибающих, протягивают руку помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. Волонтеры помогали врачам в пандемию, работали во время чрезвычайных ситуаций и, конечно же, сразу пришли на помощь армии и жителям новых регионов, когда началась специальная военная операция. Ряд добровольцев после участия в гуманитарных миссиях вернулись на линию фронта уже в качестве военнослужащих, снова не остались в стороне, достойно ответили на вызов судьбы», — прокомментировал Толмачев.

Кроме этого, он отметил важность поддержки таких людей — смелых, неравнодушных, мужественных.

«В помощь добровольцам принят ряд законодательных мер. А сегодня вся Московская область поздравляет своих героев-волонтеров. Общественное признание — доказательство высокой оценки их вклада в развитие и региона, и всей России», — сказал Александр Толмачев.

В муниципалитетах региона также прошли мероприятия и награждение активных волонтеров Подмосковья.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В Павлово-Посадском храме Казанской иконы Божией Матери прошел молебен, в котором также приняла участие депутат Мособлдумы, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Она отметила, что в Подмосковье более 50 000 добровольцев участвуют в гуманитарных миссиях, помогают нуждающимся, облагораживают территории и сохраняют нашу историю.

«Вы не только помогаете тем, кто нуждается, но и вдохновляете окружающих на добрые поступки. Все волонтерское сообщество объединилось, чтобы поддержать участников специальной военной операции и их семьи. Особую благодарность выражаю отцу Александру и Балашихинской епархии, которые одними из первых откликнулись на призыв о помощи. Благодаря организаторской работе, на приходах были созданы пункты по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и сбору гуманитарной помощи. По поручению секретаря Московского областного регионального отделения „Единой России“ Игоря Брынцалова мы подготовили награды для тех, кто активно участвует в помощи нашим героям», — сказала Самединова.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В дмитровском дворце культуры «Созвездие» состоялось награждение волонтеров округа. Активисты получили грамоты секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова за активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку СВО. Грамоты вручил депутат Мособлдумы Александр Орлов и член местного политсовета Ирина Костышина.

«Вы — надежный тыл и гордость нашего региона. Сегодня мы отмечаем не только ваши достижения, но и важную роль, которую вы играете в жизни общества. Продолжайте в том же духе, и пусть ваша энергия и энтузиазм не иссякнут!», — сказал Александр Орлов.

Также был представлен к государственной награде — медали «За отвагу» Сергей Саватеев, ветеран МВД, ветеран боевых действий и участник СВО. Сергей добровольно отправился защищать нашу страну и уже более полутора лет участвует в боевых действиях.

В Лотошино партийцы и сторонники организовали при поддержке муниципального партпроекта «Время выбрало вас» встречу волонтерских организаций. За круглыми столами встретились участники «Движение первых», «Юнармейцы», «Орлята России», «Волонтеры Подмосковья», «Боевое братство». Активисты движений поделились с коллегами результатами деятельности и новыми идеями. Работа этих организаций охватывает множество направлений — от социальной поддержки и экобезопасности, до помощи семьям участников СВО.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Волонтерские движения в нашем округе существуют давно. Уже сменилось несколько поколений — крепка преемственность добровольческих отрядов, истоки которых идут, в частности, из Микулинской гимназии. Хочу пожелать вам и дальше гордо нести звание добровольцев и волонтеров», — сказал председатель Совета депутатов, член местного политсовета «Единой России» Алексей Куликов.

В конце встречи все участники мероприятия написали бойцам СВО письма с пожеланиями, которые вскоре дойдут до адресатов.

С начала специальной военной операции Московская область одной из первых развернула масштабную волонтерскую работу по поддержке и помощи жителям новых регионов, военнослужащим и их семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.