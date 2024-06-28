В Подмосковье внедрят новый рейтинг парков с 1 июля

27 июня в лесопарке «Шишкин лес» г. о. Истра состоялся форум директоров парков Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

В мероприятии приняла участие директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева. Она представила новую методику оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере развития парков культуры и отдыха.

Приоритетами оценки определены экономическая эффективность, соответствие инфраструктурному стандарту и уровень доверия посетителей. Новый рейтинг вступит в силу уже с 1 июля, а итоги будут подведены 25 марта 2025 года.

Как отметила в своем выступлении Ксения Васильева, на протяжении полутора лет, начиная с 2023 года, Министерство культуры и туризма Московской области использовало механизм рейтингования как стимулирующий инструмент, направленный на развитие услуг в сфере культуры на территории парков. Прежде всего это касалось качества проводимых крупных общеобластных и уникальных мероприятий, формирования сетки регулярных мероприятий и информационной открытости. По этим показателям большинство парков Подмосковья вышли в зеленую зону, что, прежде всего, подтверждается постоянным ростом числа посетителей. На сегодняшний день парки и мероприятия в них посещают на 20% больше гостей по сравнению с предшествующим аналогичным периодом.

За это время было проведено более 50 тысяч мероприятий системного расписания, 60 общеобластных проектов, 190 уникальных мероприятий, ставших визитными карточками парков и одними из главных туристических событий, отмеченными, в том числе, престижными премиями в этой сфере.

Как напомнили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в регионе действует 195 парков. Ежегодно их посещают более 70 млн человек. Более 20 парковых территорий ежегодно благоустраиваются по программе губернатора «Парки Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.