В Подмосковье внедрили сервис для привлечения жителей к уборке снега

В Московской области начали использовать цифровой сервис «Яндекс Смена» для привлечения местных жителей к уборке снега и других работам на дворовых территориях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В условиях обильных снегопадов в Подмосковье внедрили сервис «Яндекс Смена», который позволяет управляющим организациям размещать заявки на срочные работы по уборке снега во дворах, на улицах и общественных пространствах. Жители получают уведомления о доступных заданиях в своем районе и могут выбрать подходящую смену для подработки.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что за три дня интенсивных снегопадов в муниципалитетах региона было выполнено 52 смены по уборке снега, еще 22 смены запланированы. В городском округе Химки из 10 заявок 9 были закрыты силами местных жителей. По всем видам работ в 19 управляющих организациях выполнено более 200 смен.

Сервис также используется в пилотном режиме для привлечения жителей к уборке подъездов. Управляющие организации отмечают положительные отзывы от исполнителей, многие жители возвращаются к новым заданиям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.