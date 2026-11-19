В Подмосковье включили в госпрограммы 2407 наказов жителей по образованию

Программная комиссия «Единой России» по образованию подвела первые итоги работы с инициативами жителей Подмосковья, собранными во время избирательной кампании. В государственные программы уже включили 2407 наказов, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Жители Подмосковья передали в новую Народную программу «Единой России» свыше 920 тыс. наказов. К работе подключились власти всех уровней — от муниципальных депутатов до областных министров. По поручению секретаря регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова создали девять программных комиссий.

Итоги работы комиссии «Образование» подвела ее руководитель, заместитель председателя Мособлдумы Линара Самединова. В комиссию входят областные депутаты, вице-губернатор Людмила Болатаева, министр образования Ингрид Пильдес, депутат Госдумы Геннадий Панин, председатель родительского комитета при министерстве образования Анастасия Снегурова и представители профсоюза.

Комиссия получила более 63 тыс. наказов. Жители предлагают строить и капитально ремонтировать школы и детсады, обновлять оборудование, улучшать питание, условия обучения и качество образования, поддерживать педагогов и благоустраивать прилегающие территории. На федеральном уровне предлагают реформировать ЕГЭ и ОГЭ, вернуть отдельные элементы советской системы образования и воспитания.

Самединова пояснила, что поступление наказа не гарантирует его выполнения или финансирования. Из 45 тыс. наказов в госпрограммы включены 2407, или 5,4%. Остальные требуют проработки и определения механизмов реализации.

«Среди наиболее массовых обращений: строительство детского сада в Наро-Фоминском округе — 870 наказов; капитальный ремонт гимназии в Домодедове — 260 наказов», — отметила депутат.

Народная программа 2021 года выполнена практически полностью: построено и отремонтировано более 400 школ и свыше 250 детсадов. В ближайшие пять лет в регионе планируют построить еще 110 детсадов на 50 тыс. мест. Особое внимание уделят местам для детей от полутора лет.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.