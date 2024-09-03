В Подмосковье ветеринары исследовали более 4 тыс куриных и перепелиных яиц

Яйца птиц, поступающие для реализации на рынки и ярмарки Московской области, подлежат обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе. Пробы исследуются по органолептическим показателям: чистоте, целостности и степени пигментации скорлупы, запаху содержимого яйца, плотности и цвету белка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода Подмосковья.

Также специалистами проводится овоскопия — метод просвечивания яиц с помощью специального прибора, определяющего высоту воздушной камеры, состояние белка и желтка.

С начала года ветеринарно-санитарные специалисты провели 4323 исследования более 4 тыс. проб куриных и перепелиных яиц. Органолептический анализ и овоскопия не выявили отклонений от нормы — вся проверенная продукция была допущена к реализации.

Эксперты напомнили, что каждая партия яиц сопровождается удостоверением или паспортом качества и ветеринарным свидетельством с указанием информации о том, что хозяйство, в котором они получены, благополучно в отношении заразных болезней птиц.

Как уточняют ветеринарно-санитарные эксперты, не допускаются к реализации яйца от водоплавающей птицы, яйца с наличием на скорлупе кровяных пятен и помета, имеющих незагрязненную поврежденную скорлупу без признаков течи, плохо читаемую нечеткую маркировку или немаркированные. Также не подлежат реализации доброкачественные яйца, масса которых составляет менее 45 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.