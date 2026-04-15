В Подмосковье ветеринары дали советы по уходу за питомцами

Ветеринары Госветслужбы Подмосковья подготовили рекомендации по созданию комфортных и безопасных условий для домашних животных. Специалисты рассказали, как организовать питание, уход и медицинскую помощь питомцам. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты советуют начать с базовых вещей. Для контроля порций понадобятся кухонные весы, а также две миски — для корма и воды. Рацион должен быть сбалансированным и подобранным с учетом возраста, породы и состояния здоровья животного.

Для ухода за шерстью важно использовать подходящие инструменты. Собакам с густым подшерстком подойдет пуходерка, гладкошерстным породам — резиновая перчатка. Длинношерстных кошек необходимо регулярно вычесывать. Когтеточка поможет сохранить мебель и обеспечит естественное стачивание когтей.

Среди полезных устройств ветеринары выделяют GPS-трекеры для поиска питомца в случае пропажи, автоматические кормушки для соблюдения режима питания и системы видеонаблюдения. Пожилым и короткошерстным животным могут понадобиться грелки или самонагревающиеся коврики.

Обязательным элементом остается домашняя ветаптечка с антисептиками, средствами от расстройства желудка, бинтами и термометром. Также животному необходимо оборудовать отдельное место для отдыха — лежанку или домик.

Если в поведении или самочувствии питомца появились тревожные изменения, специалисты рекомендуют обратиться к профессионалам. Узнать адрес ближайшей государственной ветклиники и записаться на прием можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону горячей линии +7 (495) 668-01-25 или на портале «Мой АПК».

