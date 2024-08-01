В Московской области с каждым годом появляется все больше новых общественных пространств, парков, скверов. Среди самых востребованных жители отмечают лесопарки и лесопарковые зоны: комфортные территории для любителей как спокойного, так и активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Наши лесопарки сегодня — это места, где можно взять в прокат спортинвентарь и провести свободное время активно, или просто погулять по оборудованным тропинкам, посидеть на лавочке, пока дети играют на детской площадке или занимаются в зоне воркаута. Сегодня это хорошо организованное общественное пространство, которое может удовлетворить потребности жителей любого возраста», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что всего в 2024 году в Подмосковье ведется благоустройство 26 лесопарков и лесопарковых зон.

«При этом на 10 территориях работы планируется завершить до конца года. Финансирование, предусмотренное на эти цели на этот год, составляет свыше 6,3 млрд рублей, из них из регионального бюджета — порядка 4,7 млрд рублей», — привел данные спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что благоустройство, в том числе лесопарков, всегда реализуется в тесном взаимодействии с жителями — на основании их пожеланий и рождается окончательный проект. Так случилось и с Кучинским лесом в Балашихе. И сегодня, в ходе своей рабочей поездки в округ, он посетил территорию и узнал, все ли просьбы горожан услышаны.

Председателю Мособлдумы рассказали, что данный лесопарк самый большой в Балашихе — его площадь 115 га. Программа его преображения рассчитана на три года. Как раз на первом этапе, как отметил глава округа Сергей Юров, в рамках благоустройства территории от Разинского шоссе до усадьбы Горенки, будут реализованы почти все пожелания балашихинцев.

«Это площадь порядка 30 гектаров. Будет произведена расчистка площадей, устройство дорожно-тропиночной сети. Сейчас мы уже видим дорожки в черновом варианте, которые дошли до усадьбы Горенки. Также здесь будет установлено видеонаблюдение „Безопасный регион“ и наружное освещения. В зоне отдыха установят спортивные и детские площадки, 2 настила с выходом к реке. Планируем большую часть работ выполнить уже в этом году, остальное — завершим в следующем», — поделился он планами.

Главный архитектор проекта Алексей Воробьев добавил, что основная идея — создать комфортную среду для времяпрепровождения в любое время года, но при этом подчеркнуть особенность места, связанную с расположенной рядом дачей Мейерхольда.

«Само имя дает образ этому парку. И его имидж мы как раз выстраиваем относительно имени режиссера. У нас отдельные элементы так или иначе будут перекликаться с Мейерхольдом и методикой его работы в театре», — подчеркнул он.

В перспективе, как было отмечено в ходе встречи, лесопарк будет одной из составных частей единого туристического маршрута с его началом в усадьбе Горенки, через Кучинский и Голицынский лесопарки в Усадьбу Пехра-Яковлевское и далее через Горьковское шоссе в парк Пехорка по единому маршруту до сквера Ветеранов на ул. Звездная.

Это, по словам Игоря Брынцалова, привлечет сюда не только местных жителей, но и гостей из соседних округов и даже регионов.

«Здесь все делается в соответствии с теми наработками, которые мы уже реализовываем в Московской области в рамках программы „Парки в лесу“. Это масштабный проект, только на первый его этап предусмотрено финансирование в объёме 475 миллионов рублей, 318,3 миллиона из которых — из регионального бюджета. Уверен, в будущем место станет одной из главных визитных карточек не только Балашихи, но и всего нашего Подмосковья», ­– сказал спикер регионального парламента в завершении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.