В Подмосковье валовой сбор зерна превысил 586,7 тыс тонн

В Подмосковье близятся к завершению основные работы по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, стартовавшие в конце июля. На сегодняшний день валовой сбор зерна в регионе превысил 586,7 тыс. тонн, что на 90,8 тыс. тонн выше показателей прошлого года, окончательные итоги будут подведены после завершения кампании. Средняя урожайность достигла 37,2 ц/га против 30 ц/га годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Аграрии уже убрали 157,9 тыс. га., засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами, полностью убраны озимые зерновые (79,0 тыс. га). Наибольший вклад внесла озимая пшеница, с которой собрано 326,5 тыс. тонн при урожайности 42,7 ц/га. Яровые культуры на сегодняшний день убраны на 63,7 тыс. га (88% от плана). Валовой сбор вырос на 25,8 тыс. тонн, до 211,9 тыс. тонн, а урожайность яровой пшеницы составила 36,8 ц/га.

Овощи открытого грунта убраны с площади 3,8 тыс. га, собрано 107 тыс. тонн при урожайности 282 ц/га. На сегодняшний день собрано 60% от запланированного объема, картофеля получено 228 тыс. тонн, что превышает показатели прошлого года. Урожайность культуры выросла до 319 ц/га. Что касается масличных, то их убрано 55% от запланированных площадей, завершить планируется через 7 недель. Лидером по темпам уборки стал озимый рапс, который убран на 100% с площади 13,5 тыс. га, валовой сбор превысил 34 тыс. тонн.

Завершить уборочную кампанию в регионе планируется к середине ноября. Параллельно аграрии региона активно ведут сев озимых культур под урожай 2026 года. На сегодняшний день посеяно 80% от запланированных площадей, среди которых: озимые зерновые — 60,3 тыс. га, озимый рапс — 19,7 тыс. га. Работы в этом направлении планируют завершить в середине ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.