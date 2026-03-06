В Подмосковье в марте пройдут экоакции в четырех округах

Серия акций по раздельному сбору отходов пройдет в марте в Королеве, Мытищах, Пушкино и Фрязино. Жители смогут сдать макулатуру, пластик, металл и другие вторичные ресурсы на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Экологические объединения Подмосковья совместно с партнерами организуют пункты приема вторсырья в разных городах региона. По словам министра по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области Игоря Даниленко, число жителей, вовлеченных в экологическую повестку, постоянно растет. Приоритетом остается просветительская работа с детьми и взрослыми, а инициативы активистов помогают достигать поставленных целей.

7 марта акции пройдут в Королеве по адресам: проезд Макаренко, дом 1, подъезд 4 (с 11:00 до 12:00) и улица Калинина, 6В, вход напротив медклиники «Пластика С» (с 11:00 до 13:00). 8 марта вторсырье примут в Мытищах на улице Мира, с32/2 с 12:00 до 14:00. 14, 21, 22 и 28 марта площадки снова откроются в Королеве на улице Калинина, 6В, а также на улице Строителей, 15А и на проезде Макаренко.

15 марта акция состоится в Пушкино на 33-м километре трассы М-8 «Холмогоры», строение 18, на подземной парковке ТЦ «Акварель» с 12:30 до 14:00. 28 марта вторсырье можно будет сдать во Фрязино в фойе Дворца культуры «Исток» на улице Комсомольской, 17 с 11:00 до 13:00.

Кроме того, ежедневно с 8:00 до 21:00 вне дней проведения акций вторсырье принимают в экоцентре «Приемочная № 1» в Королеве на улице Калининградской, 5. Полный перечень фракций размещен на сайте центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.