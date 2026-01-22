В Подмосковье в марте 2026 года протестируют электромусоровоз компании «ЭкоЛайф»

.Компания «ЭкоЛайф», занимающаяся вывозом твердых коммунальных отходов в Московской области, проведет испытания электромусоровоза в марте 2026 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Компания «ЭкоЛайф», осуществляющая вывоз твердых коммунальных отходов в Подмосковье, протестирует новый электромусоровоз в марте 2026 года. Специализированную технику для тестовой эксплуатации предоставит ПАО «КАМАЗ». Партнерство позволит оценить работу электрического мусоровоза в реальных условиях и при необходимости адаптировать его под задачи компании.

Во время испытаний техника пройдет проверку на различных территориях Московской области. Будет проведена оценка технических характеристик, экономичности и пригодности электромусоровоза для системы управления твердыми коммунальными отходами.

Результаты тестов станут основой для решения о возможном внедрении электротранспорта в парк спецтехники компании. Сейчас автопарк «ЭкоЛайф» насчитывает более 1 тыс. единиц спецтехники, ежедневно на линию выходит около 600 машин, которые вывозят свыше 80 тыс. кубометров отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.