В Подмосковье в колледже «Энергия» прошли часы памяти жертв геноцида

Тематические кураторские часы ко Дню памяти о геноциде советского народа провели в колледже «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Студенты и преподаватели обсудили факты и последствия преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе встреч участники вспомнили о миллионах жертв репрессий и насилия, обсудили значение сохранения исторической правды. Студентам показали документальные фильмы и презентации о масштабах трагедии. Также прошли открытые дискуссии, на которых обучающиеся поделились мнением о значении памятной даты для современного общества.

Студенты балашихинского Центра медицинской подготовки присоединились к акции «Цветы у обелиска» и почтили память погибших.

«Цель кураторских часов — поддержать память о тех, кто пострадал, и осознать важность исторической правды. Мы должны помнить о трагедии прошлого, чтобы не допустить повторения подобных событий в будущем», — отметил директор колледжа Константин Сергеевич Подоляк.

Кроме того, в колледже «Энергия» и других учреждениях Подмосковья в этот понедельник стартовал чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ОВЗ. В нем участвуют более 1400 человек в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». Соревнования проходят по 90 компетенциям — от IT и дизайна до кулинарии и медицины. Для младших школьников организован фестиваль знакомства с профессиями, для участников с множественными нарушениями — фестиваль возможностей. Также запланированы мастер-классы, семинары и ярмарка вакансий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.