В Подмосковье в январе 2026 года откроется 150 тематических ярмарок

В январе 2026 года на территории Московской области откроются 150 ярмарочных площадок. Посетители смогут купить свежие продукты, мед, мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия и сувениры ручной работы.

В начале месяца продолжат работу новогодние ярмарки: до 4 января — в Зарайске на площади Революции, с 1 по 3 января — в Лотошино на улице Центральная. Рождественские ярмарки пройдут с 3 по 4 января в Воскресенске на улице Советская, с 3 по 8 января — в Орехово-Зуевском округе (г. Куровское, улица Вокзальная), с 5 по 11 января — в Истре на улице 9-ой Гвардейской дивизии и в других муниципалитетах.

Крещенские ярмарки состоятся в Кашире на улице Садовая с 12 по 18 января, в Люберцах на улице Волковская с 12 по 18 января, в Лобне на улице Краснополянская с 19 по 25 января и в других округах региона.

Ярмарки в Подмосковье — это не только возможность приобрести свежие продукты, но и семейный досуг. В 2025 году в регионе работало более 1,9 тысячи ярмарочных площадок. Адреса и режим работы январских ярмарок доступны на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.