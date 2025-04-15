В Подмосковье в июне проведут велогонку по местам воинской славы в честь 80-летия Победы

В Московской области планируют провести уникальную шоссейную многодневную велогонку по местам воинской славы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщают организаторы велогонки.

Велогонку Победы планируется провести с 11 по 15 июня 2025 года в городах воинской славы Московской области.

Планируется провести велогонку при участии партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», ООО «Гран Фондо», ООО «Вайт Бренд» и ООО «Центр содействия инвестициям Конкорд-центр».

Цель мероприятия: сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, возрождение традиции проведения в Подмосковье ежегодной велогонки ко Дню Победы, которая в течение 30 лет (с 60-х по 90-е годы XX века) ежегодно проводилась с 1 мая по 9 мая на приз областной газеты «Ленинское знамя».

Организатором проведения велогонки Победы выступит компания «Гран Фондо», которая с 2016 года проводит массовые велогонки в регионах России. За 9 лет проведено более 100 велозаездов в Москве и Санкт-Петербурге, в Московской, Тульской, Ярославской, Курской, Ленинградской и Владимирской областях, на Кузбассе, в Республике Карелия, множество детских заездов, семейных фестивалей.

Предлагаемые даты проведения велогонки Победы — с 11 по 15 июня 2025 года. Мероприятие планируется провести по местам воинской славы Московской области в пять этапов общей протяженностью 450 км. Этапы гонки стартуют и финишируют в четырех городах воинской славы и городе воинской доблести Рузе, пройдут через населенные пункты воинской доблести и военные мемориалы, где будут проведены памятные мероприятия и возложены цветы.

Этапы велогонки Победы:

этап: 11 июня 2025 года — индивидуальная гонка на 15 км в городе Рузе;

этап: 12 июня 2025 года — групповая гонка на 80 км по маршруту Волоколамск — Можайск. Место старта: стела «Город воинской славы» (г. Волоколамск);

этап: 13 июня 2025 года — групповая гонка протяженностью 67 км по маршруту Можайск — Наро-Фоминск. Место старта: стела «Город воинской славы» (г. Можайск);

этап: 14 июня 2025 года — групповая гонка на 83 км по маршруту Наро-Фоминск — Истра. Место старта: стела «Город воинской славы» (г. Наро-Фоминск);

этап: 15 июня 2025 года групповая гонка на 85 км по маршруту Истра — Дмитров. Место старта: Ленино-Снегиревский военный мемориал.

В велогонке Победы планируется участие свыше 80 спортсменов: профессиональных велогонщиков, тренеров и любителей из велоклубов Москвы и Московской области, в том числе участников СВО.

Большой акцент сделан на безопасности участников, которая обеспечивается организацией безопасного движения территориальными подразделениями ГАИ в условиях закрытого или ограниченного трафика, сопровождением специальных служб, технической поддержкой и медицинским сопровождением участников велогонки.

Велогонку Победы предлагается сделать визитной карточкой Подмосковья, в последующем распространить в другие регионы России и к 2030 году в рамках национального проекта способствовать привлечению к регулярным занятиям спортом около 50% населения России.