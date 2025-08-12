В Подмосковье в ходе рейдов нашли 34 нелегальных склада с морскими контейнерами

В Московской области закрыли 24 площадки, на которых в ходе рейдов выявили нарушение земельного законодательства, а именно хранение контейнеров морского типа на участке без соответствующего вида разрешенного использования. Еще на 10 участках вид разрешенного использования приведен в соответствие. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«Контейнеры морского типа вывозятся именно с тех участков, которые, согласно своему виду разрешённого использования, нельзя использовать для складской деятельности. Вид разрешенного использования земельного участка — одна из его важнейших характеристик, определяющих назначение и возможности освоения, он регулирует, что конкретно можно делать на этом участке. Если ВРИ под сельхозпроизводство — на участке должна осуществляться именно сельскохозяйственная деятельность. На сегодняшний день вывезено 2118 морских контейнеров в 12 округах. У каждого собственника или арендатора на руках предостережения, и к каждому повторно придут с проверкой наши инспекторы. Если изменить вид разрешенного использования возможно, правообладатели пользуются таким правом», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Всего же по итогам рейдовых осмотров на территории Подмосковья выявлено 279 земельных участков с расположенными на них морскими контейнерами. На 176 участках деятельность осуществляется без нарушений, на 103 — зафиксированы нарушения нецелевого использования земли.

На сегодняшний день по результатам проведенных мероприятий незаконная деятельность прекращена на 24 участках, изменили вид разрешенного использования и продолжат свою работу 10 площадок с морскими контейнерами.

С 7 июля в Московской области вступили в силу требования к размещению грузовых контейнеров, утвержденные постановлением губернатора Андрея Воробьева. Те площадки, у которых вид разрешенного использования соответствует, проверяют также на соответствие новым правилам. Из 217 осмотренных объектов нарушения стандарта зафиксированы на 184 участках. Всем правообладателям направлены предостережения с требованием устранить нарушения в течение 30 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о недопустимости присутствия стихийных контейнерных складов на территории области. Губернатор также подчеркнул, что контейнерная торговля в региональных «сухих» портах — самая заметная в стране.

«Количество контейнеров на экспорт кратно меньше. Куда направляются эти контейнеры? Мы увидели, что эти контейнеры направляются на организацию так называемых стихийных, неорганизованных контейнерных складов. Цель Екатерины Анатольевны (Зиновьевой, зампреда правительства Подмосковья — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области — ред.) сегодня — рассказать, что это недопустимо», — сказал Андрей Воробьев.