В Подмосковье в феврале задержали 13 браконьеров

Инспекторы госохотконтроля в феврале задержали в Подмосковье три группы браконьеров численностью 13 человек. Незаконная охота велась в Серпуховском охотничье-рыболовном хозяйстве и в угодьях Можайского района, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Рейды по противодействию незаконной охоте провели инспекторы управления государственного охотничьего контроля комитета лесного хозяйства Московской области. В результате были задержаны три группы нарушителей.

Их остановили в Серпуховском охотничье-рыболовном хозяйстве и в охотничьих угодьях Можайского района. Добычей браконьеров стали самка и молодой самец лося, а также двухгодовалый благородный олень. Во всех случаях злоумышленники использовали транспортные средства.

По выявленным фактам составлены протоколы, проводятся следственные действия. Нарушителям грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Кроме того, в Сергиево-Посадском районе инспекторы обнаружили разделанные туши самок лосей трех и четырех лет. Животные погибли от рук браконьеров. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется поиск причастных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.