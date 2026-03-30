В Подмосковье в феврале выросло число обращений по похоронам

Более 4 тыс. обращений по вопросам погребения и похоронного дела поступило в Подмосковье в феврале 2026 года, свыше 2,5 тыс. из них — на горячую линию. Консультации бесплатно проводят специалисты ГБУ МО «ЦМУ», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» более семи лет бесплатно консультируют жителей региона по вопросам погребения и похоронного дела. Приемы регулярно проходят в МФЦ, также работает круглосуточная горячая линия.

В феврале 2026 года учреждение зафиксировало рекордный рост обращений — более 4 тыс. консультаций. Это подтверждает востребованность и доверие жителей к специалистам центра. Основная задача учреждения — помощь людям в сложной жизненной ситуации и развитие культуры отношения к вопросам погребения.

Консультации проводят квалифицированные специалисты, которые разъясняют юридические и организационные вопросы и оказывают психологическую поддержку.

«Мы понимаем, что в такие моменты люди нуждаются не только в профессиональной помощи, но и в человеческом участии. Приоритет для каждого сотрудника — установить доверительный диалог с гражданами, столкнувшимися с горем», — отметил директор ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николай Казаков.

Получить бесплатную консультацию можно по телефону горячей линии +7 (498) 568-99-99. Учреждение планирует расширять сеть выездных консультаций и повышать квалификацию персонала, чтобы сделать помощь доступной во всех населенных пунктах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.