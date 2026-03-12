В Подмосковье в феврале установили 1 168 камер системы «Безопасный регион»

В Московской области в феврале 2026 года установили 1168 новых камер системы «Безопасный регион». Большинство устройств разместили в Ленинском, Богородском и Наро-Фоминском округах, а также в Люберцах и Красногорске, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Камеры появились в общественных местах, на социальных объектах и в подъездах многоквартирных домов. Точки размещения определяют межведомственные рабочие группы, которые действуют в каждом городском округе.

Всего к системе «Безопасный регион» в Подмосковье подключено более 168 тыс. камер. Часть из них оснащена функциями искусственного интеллекта: они распознают лица злоумышленников и фиксируют нарушения чистоты и порядка.

«Система «Безопасный регион» является незаменимым помощником в обеспечении общественного порядка», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Он добавил, что в феврале с помощью видеонаблюдения раскрыли 858 преступлений и составили 651 протокол об административных правонарушениях. По данным ведомства, использование современных технологий повышает эффективность контроля и помогает правоохранительным органам оперативно реагировать на нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.