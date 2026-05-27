В Подмосковье в Дмитровском питомнике посеяли ели на 2,1 га

Посев семян хвойных пород провели в Дмитровском базисном питомнике на площади 2,1 гектара. В этом сезоне специалисты сделали упор на ель европейскую, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Дмитровского базисного питомника Дмитровского филиала ГАУ МО «Мособллес» засеяли 2,1 гектара. На площади 1,1 гектара высеяно 80 кг нормальных семян ели европейской, еще 72 кг улучшенных семян размещены на участке в 1 гектар.

Использование улучшенных семян позволит повысить продуктивность будущих лесных культур и их устойчивость к вредителям и болезням. Основной акцент в этом году сделан на ель европейскую как главную лесообразующую породу средней полосы.

Дмитровский базисный питомник остается одним из ключевых поставщиков посадочного материала для лесовосстановления в Московской области. Выращенные сеянцы в дальнейшем высадят на местах вырубок и погибших насаждений.

«Выращивание сеянцев ели под нашим контролем длится три года — именно такой цикл заложен для выполнения государственного задания. Сейчас мы на старте: главное — обеспечить правильный режим влажности и защиту от сорняков на первых этапах вегетации», — пояснила ведущий инженер отдела питомнического хозяйства Дмитровского филиала ГАУ МО «Мособллес» Галина Хренова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.