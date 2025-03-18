В Подмосковье в день воссоединения Крыма с РФ прошли лекции, акции и флешмобы

18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. Этому историческому событию предшествовал референдум, на котором «За» воссоединение проголосовало подавляющее большинство жителей Крыма, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, воссоединение Крыма с Россией сплотило весь российский народ, продемонстрировав всему миру несокрушимую волю россиян к единству, готовность защищать соотечественников, свои интересы, идеалы, духовные и культурные ценности.

«11 лет назад все вернулось на свои места – в состав России вошли наши родные земли: Крым и Севастополь. Этот день всегда будет напоминать нам о том, что наша сила в сплочённости. У нас единое культурное пространство, общие корни, общее прошлое и общее будущее. Вместе мы дальше пишем героические страницы нашей истории. В 2022 году мы стали единым целым с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Низкий поклон нашим храбрым воинам – участникам специальной военной операции, которые взяли на себя миссию по освобождению исконно русских территорий. Они борются за то, чтобы люди могли свободно жить и говорить на родном языке. Победа обязательно будет за нами! С праздником!», – поздравил всех с этой важной датой Игорь Брынцалов.

Ежегодно праздничные мероприятия охватывают всю Россию. Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын рассказал, что в Подмосковье в этот день проходит целый ряд патриотических событий.

«Сегодняшние партийные акции – символ объединения и единства всех жителей России, в том числе нашего региона. Мы гордимся тем, что Россия смогла поддержать тех, кто оказался в беде, и продолжает отстаивать мир и справедливость в этой сложной борьбе. В рамках памятной даты активисты партии провели более 150 открытых уроков на тему «Русский Крым и Севастополь», на которых школьникам рассказывали всю правду о событиях Крымской весны. Кроме того, совместно с активистами «Молодой гвардии Единой России» в Московской области проходили флешмобы, акции и митинги, уличные гуляния и тематические викторины», – поделился Денис Перепелицын.

В свою очередь, руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц заявила, что для молодежи нашего региона эта дата имеет огромное значение.

«Молодое поколение сейчас является свидетелем становления новой истории, восстановления многолетней справедливости. Кроме того, в условиях специальной военной операции мы видим, как наш народ объединился вокруг общей цели и задачи. В День воссоединения Крыма с Россией молодогвардейцы принимают участие в просветительских уроках в школах, в организации и проведении различных квизов в молодежных пространствах. Сегодня 400 молодогвардейцев Подмосковья поучаствовали в массовом шествии на ВДНХ, а также в других массовых уличных акциях по всей Московской области», – отметила Диана Алумянц.

Так, в Жуковском прошел масштабный патриотический флешмоб. Праздничное мероприятие началось с танцевального перфоманса, в котором приняли участие активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры. После этого более 150 участников – депутаты Совета депутатов фракции «Единая Россия», молодогвардейцы и активисты – выстроились с белыми зонтами в символическую надпись «Чей Крым? Наш!».

«Крымская весна – это символ народного единства, патриотизма и верности своей Родине. Сегодня наша задача – не просто помнить об этом событии, но и передавать правду будущим поколениям. «Единая Россия» на деле доказывает, что Крымская весна продолжается – в развитии региона, новых проектах и общей работе на благо страны!», – отметил депутат Совета депутатов городского округа Жуковский, член фракции «Единая Россия», муниципальный координатор партийного проекта «Историческая память» Денис Козлов.

В Талдоме при поддержке «Единой России» также масштабно отметили 11-ю годовщину «Крымской весны». Мероприятия прошли в Парке Победы, где более 100 человек – жители, молодогвардейцы и депутаты-единороссы развернули 50-метровый российский флаг.

«18 марта – это день национальной гордости и единства. Крымская весна подтвердила: Россия всегда защищает своих людей, свои исторические ценности, свою государственность. Для жителей Крыма воссоединение с Россией – это долгожданная возможность жить в мире и спокойствии, без страха преследований со стороны нацистов, возможность свободно пользоваться родным языком – будь то русский, украинский или крымско-татарский, официально являющиеся сейчас государственными в республике. Здесь полностью решена проблема энерго- и водоснабжения. Построены Крымский мост, современная автотрасса «Таврида», новый аэропорт в Симферополе, новые школы и больницы, жильё, люди своевременно получают пенсии и пособия, молодёжь учится в российских вузах», – подытожил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Крупенин.

Урок мужества «Крым и Россия – мы вместе!», посвященный воссоединению Крыма с Россией, прошел сегодня в Ошейкинской школе муниципального округа Лотошино. В гости к школьникам пришли депутаты окружного Совета депутатов и представители местного отделения «Боевое братство», чтобы вместе вспомнить об истории.

«Сегодня на уроке мы вспомнили все этапы разных эпох, когда люди разных поколений вносили свой вклад в укрепление единства России и Крыма. Это и Крымская война, и события Великой Отечественной войны, и современный век, когда Россия и Крым воссоединились. Все это доказывает то, что наша сила в единстве», – сказала депутат Совета депутатов муниципального округа Лотошино, член фракции «Единая Россия» Наталья Никитина.

В завершение встречи учащиеся школы передали «Боевому братству» сувениры, изготовленные своими руками, для отправки нашим бойцам в зону СВО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.