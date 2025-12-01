В апреле пройдет «Открытый диалог» в Национальном центре «Россия»

В апреле 2026 года вновь запланировано проведение «Открытого диалога», одним из важных составляющих которого является конкурс эссе, где участники представляют свои взгляды на будущее по четырем основным тематическим векторам: «Инвестиции в человека», «Инвестиции в технологии», «Инвестиции в связанность», «Инвестиции среду». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Задача «Открытого диалога» — объединить ведущих международных и российских экспертов и способствовать не политизированному, ориентированному на решения диалогу. Конечная цель — создание прочной интеллектуальной основы, которая позволит сформировать новую волну экономического развития, движимую ресурсами и человеческим потенциалом стран мирового большинства.

В ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2025 году президент Российской Федерации В. В. Путин отметил необходимость сделать «Открытый диалог» регулярным и построить вокруг него целую экосистему для обсуждения, проработки и реализации прорывных идей.

Одним из важных составляющих «Открытого диалога» является конкурс эссе, где участники представляют свои взгляды на будущее.

Эссе принимаются через личный кабинет на сайте dialog.russia.ru до 26 декабря 2025 года.

По результатам изучения эссе, будет осуществлен отбор работ, авторы которых приглашаются для участия в очном этапе конкурса в рамках «Открытого диалога», который состоится в Москве в апреле 2026 года.

По вопросам участия: dialog@russia.ru.