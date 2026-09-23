В Подмосковье в 2026 году выплаты к юбилеям свадеб получили 7,8 тыс пар

С начала 2026 года почти 7,8 тыс. супружеских пар в Подмосковье получили выплаты к юбилеям совместной жизни на общую сумму около 44 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

С 2021 по 2025 год выплаты к юбилеям свадеб получили почти 63 тыс. семей Подмосковья. На эту меру поддержки направили около 353 млн рублей.

В 2021 году пособие получили почти 12 тыс. пар на общую сумму около 67 млн рублей, в 2022-м — примерно 11,4 тыс. пар на сумму почти 64 млн рублей. В 2023 году поддержку получили около 12,5 тыс. пар на сумму почти 70 млн рублей, в 2024-м — почти 13,2 тыс. семей на сумму около 74 млн рублей. В 2025 году выплаты назначили 14 тыс. пар на сумму примерно 78,5 млн рублей.

«Выплата к юбилеям совместной жизни — не просто материальная поддержка, но и признание ценности семейных традиций на государственном уровне», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Пособие выплачивают супругам, зарегистрированным по месту жительства в Московской области, к 50, 55, 60, 65, 70 годам совместной жизни и последующим юбилеям. Размер выплаты составляет от 5 тыс. рублей к 50-летию брака до 9 тыс. рублей для пар, проживших вместе 70 лет и более. Заявление нужно подать один раз в течение года со дня юбилея. Последующие выплаты назначают автоматически.

В сентябре в отделе ЗАГС Каширы чествовали Людмилу Викторовну и Владимира Вячеславовича Туровцевых, проживших в браке 55 лет. Людмила Туровцева рассказала о секрете долгой семейной жизни: «Любить и уважать друг друга, быть вместе в радости и в горе, доверять и поддерживать друг друга в трудную минуту».

Заявление можно подать на региональном портале госуслуг: для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и указать банковские реквизиты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.