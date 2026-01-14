В Подмосковье в 2025 году задержали 159 машин за незаконный вывоз стройотходов

В 2025 году в Московской области провели 47 рейдов по контролю за обращением строительных отходов, задержали 159 единиц техники и пресекли 72 попытки создания нелегальных свалок, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области подвело итоги надзорной деятельности в сфере обращения строительных отходов и грунтов за 2025 год. По словам министра Виталия Мосина, специалисты ведомства совместно с сотрудниками министерства чистоты и главного управления региональной безопасности провели 47 рейдов.

В ходе мероприятий задержали 159 транспортных средств, которые использовались для незаконной перевозки и размещения отходов. Было пресечено 72 попытки образования нелегальных свалок, составлено 90 протоколов об административных правонарушениях.

В течение года вынесли 788 постановлений о назначении административных наказаний за незаконную транспортировку и сброс строительного мусора. Общая сумма штрафов превысила 8,5 миллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.