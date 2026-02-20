В Подмосковье в 2025 году привили более 225 тысяч питомцев

В Московской области в 2025 году государственные ветеринарные врачи вакцинировали более 225 тысяч домашних животных. Бесплатно привить питомцев от бешенства можно в госветклиниках региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ежегодно 20 февраля отмечается День любви к своему питомцу. Ветеринарные специалисты напоминают, что забота о животных заключается не только во внимании и ласке, но и в своевременной профилактике заболеваний.

По данным государственной ветеринарной службы Подмосковья, в 2025 году в регионе привили более 130 тысяч собак и 95 тысяч кошек. От бешенства вакцинировали свыше 80 тысяч собак и около 65 тысяч кошек. Бесплатная прививка проводится препаратом «Рабикан». Комплексная вакцинация собак от чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, лептоспироза и других инфекций, а также кошек от панлейкопении, кальцивироза и ринотрахеита доступна за дополнительную плату.

Обратиться за услугами можно в любую из более чем 80 государственных ветеринарных клиник региона. Найти ближайшую помогает интерактивная карта на портале «МОй АПК», где доступны адреса, график работы, запись на прием через портал госуслуг и построение маршрута через «Яндекс.Карты».

На портале госуслуг также можно дистанционно зарегистрировать питомца, загрузив его фото и ветеринарный паспорт. По вопросам ветеринарного обслуживания работает единая горячая линия +7 (495) 668-01-25. Звонки принимают ежедневно с 9:00 до 21:00, в ночное время отвечает голосовой помощник «Вита».

В министерстве подчеркнули, что ответственное отношение к здоровью животных — основа их безопасности и долголетия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.