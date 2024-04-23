В Подмосковье узнать об отключениях воды и отопления можно в чат-боте

В Московской области узнать о плановых и аварийных отключениях воды и отопления в многоквартирных домах можно в чат-боте. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Цифровой помощник поможет узнать график плановых отключений воды и отопления. Также в нем можно подписаться на уведомления по конкретному адресу. Если произойдет аварийная ситуация, бот пришлет необходимую информацию, а жителю не нужно будет звонить в различные службы и выяснять причину внезапного отключения коммунальных услуг», — рассказали в ведомстве.

Чтобы узнать, когда в доме будет отключена вода или отопление, нужно запустить бота, указать населенный пункт и улицу. Далее в меню следует выбрать номер дома. Цифровой помощник в ответ пришлет сообщение с датами отключений, а также сведениями об управляющей компании и ее контактами. Для получения уведомлений при авариях, надо подписаться в боте на рассылку. При внеплановом отключении в уведомлении бота будут указаны дата, время и причины отключения, а также сроки устранения аварийной ситуации и контакт ответственного исполнителя.

Сейчас к боту подключено более 54,5 тыс. многоквартирных домов, а используют бот более 40 тыс. пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.