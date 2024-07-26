Россиянам назвали плюсы отказа от алкоголя

Врач-терапевт Анна Баркулова рассказала об основных плюсах полного отказа от алкоголя. Среди них эксперт выделила снижение веса, улучшение сна и состояния кожи, сообщает «Вечерняя Москва».

При отказе от алкоголя человек начнет чувствовать себя лучше, поскольку у него не будут проявляться симптомы похмелья. Отказавшийся от спиртного также станет ощущать себя более отдохнувшим и продуктивным, отметила эксперт.

В моменты опьянения часто создается иллюзия, что алкоголь способствует повышению настроения. Тем не менее, при его постоянном употреблении усиливаются проявления тревожности и депрессии, рассказала Баркулова. Более того, алкоголь — это депрессант.

Спиртное оказывает седативный эффект, что приводит многих к заблуждению о том, что он способствует улучшению сна. Однако это мнение не соответствует действительности, предупредила врач. Алкоголь способствует увеличению фазы глубокого сна и снижает длительность фазы быстрого сна, в ходе которой происходит восстановление нервной системы. В результате этого человек может проснуться с ощущением усталости и раздражительности. При отказе от алкоголя сон станет лучше.

Также алкогольные напитки вызывают сильное обезвоживание, предостерегла специалист. Отказавшись от них, человек заметит улучшение состояния кожи.

Кроме того, после отказа от вредной привычки человек заметит снижение веса. Алкоголь уменьшает уровень глюкозы в организме, что провоцирует повышенный аппетит.

Также у человека, отказавшегося от алкоголя, может улучшиться сексуальная жизнь. Злоупотребление алкогольными напитками приводит к эректильной дисфункции у мужчин и снижению либидо.

Регулярное потребление алкоголя способствует формированию атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах и увеличению показателей артериального давления, что, в свою очередь, может стать причиной инфарктов и инсультов. Отказавшись от вредной привычки, можно существенно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых патологий, заключила врач.