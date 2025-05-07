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В Подмосковье ужесточили наказание за незаконные полеты дронов и фейерверки

Прокуратура Подмосковья предупреждает о возможных последствиях за незаконное использование дронов и пиротехнических изделий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативный штаб Московской области принял решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотников в регионе.

Исключение сделано только для авиационных работ, выполняемых государственными органами и экстренными службами.

Нарушение правил эксплуатации воздушного пространства, согласно ст. 11.4 КоАП РФ, влечет штрафы: для граждан — до 50 тыс. руб., для организаций — до 300 тыс. руб. Также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если же несанкционированное использование воздушного пространства привело по неосторожности к тяжкому вреду здоровью или гибели людей, наступает уголовная ответственность по ст. 271.1 УК РФ. Максимальное наказание за такое преступление — до 7 лет заключения.

Кроме того, в праздничные дни действует запрет на применение пиротехники:

внутри зданий, включая крыши, балконы, лоджии и фасады;

вблизи опасных объектов (взрыво- и пожароопасных зон, железных дорог, нефте- и газопроводов, ЛЭП);

на территориях культурных и исторических памятников, кладбищ, религиозных сооружений, заповедных зон;

при неблагоприятных погодных условиях, угрожающих безопасности;

лицами, не достигшими возраста, указанного производителем фейерверков.

За несоблюдение правил запуска пиротехники предусмотрена ответственность.

Например, использование фейерверков в общественных местах может квалифицироваться как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ.

Ст. 20.4 КоАП РФ устанавливает наказание за нарушение правил пожарной безопасности: для граждан — предупреждение или штраф до 50 тыс. руб.

Если нарушитель младше 14 лет, штраф накладывается на его родителей или опекунов.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновный несет уголовную ответственность по ст. 218 УК РФ с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.