В Подмосковье ужесточили наказание за незаконные полеты дронов и фейерверки
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Прокуратура Подмосковья предупреждает о возможных последствиях за незаконное использование дронов и пиротехнических изделий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Оперативный штаб Московской области принял решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотников в регионе.
Исключение сделано только для авиационных работ, выполняемых государственными органами и экстренными службами.
Нарушение правил эксплуатации воздушного пространства, согласно ст. 11.4 КоАП РФ, влечет штрафы: для граждан — до 50 тыс. руб., для организаций — до 300 тыс. руб. Также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если же несанкционированное использование воздушного пространства привело по неосторожности к тяжкому вреду здоровью или гибели людей, наступает уголовная ответственность по ст. 271.1 УК РФ. Максимальное наказание за такое преступление — до 7 лет заключения.
Кроме того, в праздничные дни действует запрет на применение пиротехники:
- внутри зданий, включая крыши, балконы, лоджии и фасады;
- вблизи опасных объектов (взрыво- и пожароопасных зон, железных дорог, нефте- и газопроводов, ЛЭП);
- на территориях культурных и исторических памятников, кладбищ, религиозных сооружений, заповедных зон;
- при неблагоприятных погодных условиях, угрожающих безопасности;
- лицами, не достигшими возраста, указанного производителем фейерверков.
За несоблюдение правил запуска пиротехники предусмотрена ответственность.
Например, использование фейерверков в общественных местах может квалифицироваться как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ.
Ст. 20.4 КоАП РФ устанавливает наказание за нарушение правил пожарной безопасности: для граждан — предупреждение или штраф до 50 тыс. руб.
Если нарушитель младше 14 лет, штраф накладывается на его родителей или опекунов.
В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновный несет уголовную ответственность по ст. 218 УК РФ с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».
«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.