В Подмосковье увеличился объем государственных и муниципальных закупок

В Московской области за 4 месяца 2025 года объем государственных и муниципальных закупок вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил более 234 млрд рублей. Количество контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составило более 79 тыс. Отмечается увеличение средней цены заключаемых контрактов на 60%, сообщает пресс-служба главного контрольного управление Московской области.

Контракты исполняются на портале исполнения контрактов (ПИК). Цифровые решения, реализованные в ПИК, позволяют государственным и муниципальным заказчикам Московской области постоянно повышать эффективность процессов исполнения контрактов, минимизировать нарушения. Так, Московская область год за годом занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по показателю доли контрактов, срок исполнения которых истек и обязательства по контрактам не исполнены.

Также Мособлконтроль отмечает, что Московская область является лидером цифровизации этапа исполнения контрактов.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур.

Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.