В Подмосковье увеличилось поголовье редких зимующих птиц

Из-за погодных аномалий в Подмосковье стали чаще встречаться редкие виды региона водоплавающих и околоводных птиц, а также нетипичных «зимовщиков». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минувшая зима по данным Гидрометцентра России заняла вторую позицию в рейтинге самых теплых сезонов за весь период метеорологических наблюдений в стране. В результате орнитологи стали чаще встречать птиц, которые редко зимуют в Подмосковье. Так, в Богородском округе, Химках и Воскресенске было встречено несколько представителей редкого пролетного вида чернозобых гагар.

На Учинском водохранилище, в Воскресенске и Богородском округе несколько раз видели птиц еще двух видов, которые ранее наблюдались только на сезонных пролетах — красношейную и серощекую поганок. Большие белые цапли зимовали в Москве и Воскресенске. Очень редко зимующих в регионе лебедей-кликунов видели в Бисеровском и Лотошинском рыбхозах, а также в Зарайске.

Кроме того, растет число наблюдений в Подмосковье черноголового хохотуна, редчайшей утки турпана, длинноносого крохаля и других видов, которые раньше считались исключительно пролетными или залетными. Орнитологи уверены: если тенденция повышения зимних температур сохранится, видовое разнообразие зимующих в регионе птиц будет только возрастать.

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