В Подмосковье увеличилось число получателей компенсации аренды жилья

Компенсация аренды жилья для медицинских работников, педагогов и сотрудников социальных учреждений становится все более востребованной в Подмосковье. Этой мерой поддержки уже воспользовались около 17 тысяч медиков, более 6 тысяч педагогов и порядка 600 соцработников, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Московской области действует программа компенсации аренды жилья для специалистов в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты. Мера поддержки введена по инициативе губернатора Андрея Воробьева и направлена на привлечение и удержание профессионалов в регионе.

По словам вице-губернатора Людмилы Болатаевой, размер ежемесячной выплаты составляет от 20 тысяч рублей для одного специалиста и до 45 тысяч рублей для супружеских пар медиков. Для семей педагогов и работников социальных учреждений сумма может достигать 30 тысяч рублей. Размер компенсации зависит от удаленности городского округа.

Выплата доступна как новым сотрудникам, так и тем, кто уже работает в учреждениях региона. Для получения компенсации необходимо быть трудоустроенным на полную ставку в организации, подведомственной минздраву, минсоцразвития или министерству образования Московской области. У заявителя и его семьи не должно быть собственного жилья в Подмосковье, а также помещений, полученных по договорам коммерческого, социального или специализированного найма.

Право на компенсацию имеют врачи различных специализаций, заведующие подразделениями медорганизаций, учителя востребованных дисциплин и работники социальных учреждений, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями и пожилыми жителями.

Подать заявление на получение выплаты можно через региональный портал госуслуг или обратиться к руководителю организации для получения подробной информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.