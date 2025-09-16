В Подмосковье увеличили выпуск смазочных материалов для металлургии

«Газпромнефть — смазочные материалы» в два раза увеличила объемы производства и поставок гидравлических масел для предприятий металлургической отрасли.

Современной продукцией обеспечат все крупнейшие холдинги черной металлургии в РФ.

Смазочные материалы обладают максимальной степенью очистки, высокой термической стабильностью и эффективными антикоррозийными свойствами. Сочетание таких характеристик положительно влияет на долговечность техники, а также способствует снижению расходов на запчасти и ремонт. Масла эффективно справляются с большими перепадами температур и высокой нагрузкой оборудования во время эксплуатации.

Производственная площадка компании расположена в подмосковном Фрязине.

«Металлургия — это не просто отрасль промышленности, а стратегический ресурс, формирующий основу для развития машиностроения, строительства и энергетики. Смазочные материалы играют критически важную роль, обеспечивая надежность, долговечность и эффективность оборудования. Мы оперативно реагируем на запросы потребителей и предлагаем широкий ассортимент масел, сегодня в нашем портфеле более 70 наименований продукции для металлургического сектора», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Рецептуры смазочных материалов разрабатываются в Научно-исследовательском центре компании с использованием системы на базе искусственного интеллекта. Центр также расположен во Фрязине.